بالصور.. كسوة الشتاء هدية من أيتام الرياض لعمال النظافة

المواطن - الرياض

نفّذت دُور الأيتام التابعة لفرع وزارة العمل بالرياض، برنامجين تطوعيين اشترك فيهما 15 طفلًا وفتاة من المشمولين برعايتها لتوزيع الكسوة الشتوية على عمال النظافة، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات والفِرَق التطوعية الأخرى.

استهدف البرنامج الأول الذي نظّمته دار الحضانة الاجتماعية بالرياض، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وتضمّن بعض المحاضرات الدينية والتوعوية عن فضل الصدقات ومساعدة المحتاجين في الإسلام، 50 عاملًا من عمال النظافة العاملين في الشوارع والميادين العامة.

ووزعت مجموعة من فتيات دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية- بالتعاون مع مؤسسة أريس الوقفية- 100 حقيبة شتوية على عمال النظافة والمحتاجين في مجمع الدرعية والأحياء المجاورة له، وذلك ضِمن البرنامج السنوي للدار “ابدأ يومك بصدقة”.

يأتي هذان البرنامجان التطوعيان ضِمن مجموعة من البرامج والمبادرات التطوعية التي تنفذها دور الأيتام بشكل دوري لجميع المشمولين بالرعاية داخلها؛ بهدف تعويدهم على البذل وحب الآخرين وغرس قيمة التطوع في نفوسهم.







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