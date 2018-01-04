بالصور.. كوريا الشمالية تضرب أراضيها بالخطأ

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن كوريا الشمالية استهدفت إحدى منشآتها بالخطأ أثناء إحدى تجاربها النووية خلال العام الماضي، والتي شهدت بشكل رئيسي عدداً من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وتحديدًا على مدار الأشهر الـ6 الماضية.

ووفقاً لمجلة “ديبلومات” الأميركية، فإن المسؤول الأميركي عرض صوراً للدمار الذي سببته إحدى عمليات التجارب الصاروخية الفاشلة بمدينة توك تشون، والتي تضم 200 ألف نسمة في كوريا الشمالية، حيث تم إطلاق الصاروخ المتوسط المدى من طراز هواسونغ كن-17 من مطار بوكتشانغ في مقاطعة بيونجان الجنوبية على بعد 40 ميلاً شمال بيونجيانج يوم 28 إبريل من العام الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن الصاروخ فشل بعد وقت قصير من إقلاعه، وذلك قبل أن ينهار في منطقة تشونغسين دونج في توكتشون مما أدى إلى أضرار في ما يبدو كمبنى زراعي أو صناعي.

وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن اسمه مكان سقوط الصاروخ وأن صور غوغل إيرث التي تم التقاطها يوم 18 مايو من العام الماضي بعد أسابيع قليلة من إطلاق الصاروخ تظهر أضراراً جسيمة في نفس المكان.

وأوضح المسؤول الذي أكد أن لديه علماً ببرامج الأسلحة في كوريا الشمالية، أن الصاروخ عانى من عطل في المحرك أثناء تحليقه على بعد 25 ميلاً شمال شرق البلاد قبل أن ينهار.

وقالت المجلة الأميركية إنه في حال لم يُصب الصاروخ بالعطل الفني الذي فاجأ محركه، فإنه كان من المقرر أن يهبط في الأجزاء الشمالية ببحر اليابان.

وفي سياق متصل، تابع العالم تهديد زعيم كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأميركية مع الساعات الأولى من العام الجديد، حيث تحدث عن “زر نووي” يقبع فوق سطح مكتبه متصل دومًا بالعديد من أنظمة الإطلاق النووية، والتي استكملت بيونغ يانغ -حسب قوله- بناءها في عام 2017 بشكل رئيسي، ليبدأ في التركيز على تصنيع رؤوس حربية وقذائف للاستفادة من القدرات النووية للبلاد.

وسلطت وسائل الإعلام الدولية، الضوء على تهديدات كوريا الشمالية للولايات المتحدة، بيد أن التركيز الأساسي كان على ما يتصل به “الزر النووي” الشهير الذي ذكره الزعيم الكوري الشمالي، إلا أن الإجابة -كما وردت في بيان وكالة الأنباء الكورية- كانت واضحة.

وذكر البيان الذي صدر عن كوريا الشمالية، والذي تناول تصريحات زعيمها، أن “في 12 فبراير نجحت كوريا الديمقراطية في اختبار نظام الأسلحة الإستراتيجية الجديدة من طراز بوكجوكسونج -2 الصاروخ الباليستي متوسط المدى أرض – أرض”.







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