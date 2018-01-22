بالصور.. لفتة أبوية من أمير منطقة جازان بالنيابة خلال تشييع الشهيد شبير

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم , بجامع مركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول ماجد بن علي شبير أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في قطاع الحرث بمنطقة جازان.



وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل أمير منطقة جازان بالنيابة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وأشقاء وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد ” شبير ” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، وكيل محافظ ضمد يحيى بن حسن عجيبي ورئيس مركز الشقيري سمير الغامدي وعدد من مشايخ وأهالي الشقيري والمسؤولين بمحافظة ضمد.







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