بالصور.. مجلس إدارة النصر يعقد اجتماعه الأول ويُناقش هذه الأمور

المواطن – مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي النصر الجديد، برئاسة سلمان المالك، مساء أمس الأربعاء، أول اجتماع له، بعد اعتماده رسميًّا من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وقدم رئيس نادي النصر سلمان المالك، الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لاعتماده أعضاء مجلس الإدارة، متمنيًا في مستهل كلمته بالاجتماع الأول أن يوفق المجلس لتحقيق تطلعات وآمال كل النصراويين.

ورحب سلمان المالك في أول اجتماع بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا لهم على أن المسؤوليات والتحديات كبيرة وأنهم أهل لها، مُشددًا على العمل بروح الفريق الواحد لكل ما فيه مصلحة النادي، وذلك وفقًا للبيان الذي تم نشره على حساب النصر عبر “تويتر”.

وحضر الاجتماع فهد العجلان، نائب الرئيس، محمد المسبل، الأمي العام، محمد الشنيفي، أمين الصندوق، وأعضاء المجلس كل من: علي حمدان، حسين العبدالوهاب، بندر الحكير، منيف الحربي وتركي المشيقح.

وناقش مجلس إدارة النصر عددًا من الأمور، ومنها:

اطلاع أعضاء المجلس على الوضع المالي والإداري الحالي للنادي.

الاطلاع على القضايا الخارجية والداخلية.

تحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة إلى نهاية الموسم.

تمت دراسة تشكيل فرق عمل لتطوير كافة الجوانب المالية والإدارية والاستثمارية في النادي وتطوير علاقة النادي بأعضاء الشرف.

اطلع الأعضاء على أبرز التعاقدات المقبلة للنادي.







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