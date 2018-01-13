بالصور.. مجهولون يعتدون على بطل مصر للمصارعة ويقطعون أوتار يده

المواطن - القاهرة

اعتدى مجهولون على اللاعب والمصارع عبداللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، وبطل إفريقيا في اللعبة 3 مرات والحاصل على المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة ببولندا بأسلحة حادة؛ ما تسبب في تعرضه لإصابة خطيرة في يده.

وقال أصدقاء اللاعب: إن مجهولين اعتدوا عليه أثناء مروره بمدينته دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية شمال مصر عقب انتهاء تدريبه الصباحي، وأصابوه بقطع وترين في يده، مضيفين أنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر أمني أن مجهولين اعتدوا على اللاعب عبداللطيف منيع بسلاح أبيض أثناء سيره وفروا هاربين، مضيفًا أنه يتم حاليًا البحث عن الجناة بعد الحصول على أوصافهم من شهود العيان لمعرفة دوافع الجريمة وسبب اعتدائهم بأسلحة بيضاء على اللاعب في محاولة لقتله.

وقال مصدر طبي بمستشفى الدلتا بالمنصورة الذي انتقل إليه اللاعب للعلاج: إنه تم إجراء جراحة عاجلة له لإعادة أوتار يده بعد قطعها للحيلولة دون تدهور حالته.







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