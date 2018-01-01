بالصور .. محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين في تهامة عسير

المواطن -احمد الشهري -محايل

كشفت جولة مصورة قامت بها “المواطن” صباح اليوم على عدد من المحطات المنتشرة بمحافظات محايل وبارق والمجاردة والمراكز التابعة لها إلى تعمد العديد من تلك العمالة إلى إغلاقها أمام مستخدمي المركبات، ما تسبب في إرباك المواطنين والمقيمين وذلك عقب رفع سعر البنزين.

العمالة الوافدة تفرض الإغلاق:

وكشفت الجولة عن تسبب عدد من الوافدين في إغلاق أربع محطات لتعبئة الوقود تقع في مركز حميد العلايا التابع لمحافظة محايل حيث تم رفض التعبئة لسكان المركز بحجة عدم توفر الوقود، إضافة إلى إغلاق 9 محطات على امتداد طريق جدة الدولي والذي يخترق محافظة محايل شمالاً، وخمس محطات على ذات الطريق مغلقة نهائيًا فيما ما زالت بعض محطات تعبئة الوقود في محافظة بارق تقوم ببيع الوقود بالسعر القديم وأخرى تبيع بالسعر الجديد وقامت ثلاث محطات بتصفير عداداتها بحجة عدم توفر الوقود 91.

أهالي المجاردة يشتكون :

وفي محافظة المجاردة اشتكى الأهالي من محطات تزويد الوقود التي قامت بإغلاقها نهائيًا ما تسبب في البحث عن محطات قريبة تقوم بتزويدهم بالوقود.

إلى ذلك وجه محافظ المجاردة يحيى بن عبد الرحمن آل حموض بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات المختصه للبحث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إغلاق تلك المحطات أمام المواطن والمقيم، مؤكدًا أن هناك عقوبات سوف تطبق بحق هؤلاء المخالفين .







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