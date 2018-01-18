بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي بناء 255 وحدة للاجئي اليمن في جيبوتي

المواطن - واس

أنجز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 85% من مشروعه لإنشاء 300 وحدة سكنية مخصصة بمواصفات وجودة عالية تتناسب واحتياجات اللاجئين اليمنيين في مخيم أبخ بجمهورية جيبوتي، الذي وُقِع قبل عدة أشهر مع إحدى الشركات المتخصصة.

ويتألف المشروع من وحدات سكنية مكيفة تشمل مرافق صحية وتعليمية تخدم ما يقارب 2000 لاجئ يمني مقيم في مخيم أبخ تهدف إلى التخفيف من معاناتهم الإنسانية الصعبة في بيئة اللجوء, حيث إن الطقس صعب جدًا خاصة في فصل الصيف, لذا حرص المركز على أن يكون السكن يتناسب مع البيئة المحيطة بهم .

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لم يقدم هذا المشروع فقط للاجئين اليمنيين في جيبوتي بل سبقه عدة مشاريع منها توزيع السلال الغذائية على اللاجئين في جيبوتي وتوفير المياه المحلاة الصالحة للشرب وإنشاء عيادات طبية متخصصة يستفيد منها اللاجئ اليمني، والمواطن الجيبوتي، ويسعى المركز بعملٍ دؤوب لتلبية المتطلبات الأساسية لأكثر من ألفي لاجئ يمني بما يكفل الحياة الكريمة لهم.







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