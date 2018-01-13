بالصور.. مشعل بن ماجد يقف على عدد من مشروعات الأنفاق بجدة

المواطن - جدة

قام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، بجولة تفقدية أمس الأول الخميس، على الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها, ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في مدينة جدة, رافقه خلالها أمين المحافظة الدكتور هاني بن محمد أبوراس .

وشملت جولة سموه التفقدية نفق طريق الملك عبدالعزيز (الأندلس) المتقاطع مع شارعي فلسطين والحمراء, بوصفه أحد أهم المشروعات الحيوية لتحرير الحركة المرورية في الطرق الرئيسية في المحافظة, مشتملًا على ثلاث حارات في كل اتجاه (شمال / جنوب), واحتوائه على أحد أكبر العبّارات الصندوقية المغلقة لتصريف مياه الأمطار.

كما وقف سموه على مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم، المتمثل في إنشاء جسر بثلاث حارات في كل اتجاه (شمال / جنوب), إلى جانب تنفيذ نفق طريق مكة القديم المتقاطع مع طريق الأمير ماجد (أسفل الجسر).

ووجَّه الأمير مشعل بن ماجد، في نهاية الجولة، الإدارات المعنية بتلك المشروعات والمقاولين المنفذين بتسريع وتيرة الإنجاز مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.







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