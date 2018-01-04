بالصور.. مصادرة 367 كرتون أغذية فاسدة بسكن عمال في الخفجي

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

داهمت بلدية محافظة الخفجي، أمس، مستودعاً لتخزين الأغذية وصادرت 367 كرتوناً للمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك بالتعاون مع حملة “وطن بلا مخالف” حيث نفذت البلدية حملة على عدد من المستودعات المعنية بتخزين المواد الغذائية، إثر بلاغ عن تحويل سكن للعمال إلى مستودع لتخزين الأغذية.

وتمت مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية بكميات كبيره مع وجود أجهزة تبريد لتخزين وتجميد الأغذية بطريقة غير صحية وملصقات ورقية تستخدم لتركيب تواريخ جديده على المنتجات الغذائية كما اتضح أن هناك تلاعباً بتواريخ إنتاج الأغذية .







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