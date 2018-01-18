بالصور.. ممشانا طبي وأكلنا صحي يستقطب 6 آلاف شخص

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

شارك أكثر من ٦ الآف شخص في فعاليات “ممشانا طبي وأكلنا صحي” ضمن مبادرة وزني مثالي المنبثقة من ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” التي نفذت بممشى وحديقة الحسينية بمكة المكرمة.

وتواصلت الفعاليات على مدار ستة أيام متواصلة، بمشاركة عدة جهات طبية وشركات تغذية و ١٠٠ موظف ومتطوع.

وأوضحت صحة مكة أنه تم خلال الفعالية إحالة ٤٠٠ حالة تم للمراكز التخصصية ومستشفيات مكة ممن خضعوا للكشف بالعيادات الطبية المتنقلة المصاحبة .

وكانت صحة مكة قد أعلنت تمديد الفعالية أربعة أيام إضافية نزولاً على رغبة الزوار ؛ للاستفادة من خدمات العيادات الطبية المتنقلة والأركان التثقيفية، حيث حددت يومي الجمعة والسبت القادمين في ممشى النسيم بمكة والجمعة والسبت الذي يليه في ممشى بطحاء قريش؛ بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع تعزيزاً للثقافة الصحية وتحفيزاً لرياضة المشي من أجل تحقيق أهداف المبادرة للوصول للوزن المثالي .









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