بالصور.. نائب أمير المدينة يزور مركز سلمان الدولي ويطلع على سير العمل

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

زار نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، مساء الأربعاء الماضي، مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة؛ للاطلاع على سير العمل.

واستقبل صاحب السمو الملكي لدى وصوله مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، هندي بن عبدالله السحيمي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة المالية بالمدينة المنورة ومكتب إدارة المشاريع.

واطلع سمو الأمير على سير الأعمال في مشروع مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات الذي يقع على امتداد طريق خالد بن الوليد، وتبلغ مساحة أرض المشروع (91.000) متر مربع، ويتكون من 4 أدوار.

وتبلغ مساحة مسطحات المباني حوالي (60.000) متر مربع، وقد روعي في التصميم تطبيق نظام المباني الخضراء في الطاقة والبيئة.

ويتكون المشروع الذي تشرف على بناءه وزارة المالية، من قاعة للاحتفالات الرئيسية (المسرح) بطاقة استيعابية تصل إلى 2.500 شخص، وثلاث قاعات متعددة الاستخدام تتسع كل منها لنحو 500 شخص، وصالة للأفراح والحفلات، وقاعة المعارض، وغرف للاجتماعات، ومركز صحافي ومكاتب للإدارة، ومواقف خارجية تتسع لنحو 450 سيارة، ومواقف سفلية تتسع لنحو 695 سيارة، ومبنى للخدمات، و5 بوابات.

وقدم مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، هندي بن عبدالله السحيمي، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على هذه الزيارة الكريمة.

من جانبه، أوضح مدير الإنشاءات لمشاريع المدينة المنورة، المهندس أحمد بن وصل الجهني، أن نسبة الإنجاز الفعلي الكامل للمشروع بلغت 91%.

و تم توصيل وربط كافة الخدمات من كهرباء وماء واتصالات وتصريف للسيول والأمطار والصرف الصحي في المشروع، وفق الجهني.

وبين الجهني أن الأعمال المتبقية في المشروع هي التشطيبات النهائية للمكاتب وغرف الاجتماعات في الدور الأول والثاني والاختبارات المبدئية ووضع الأثاث في مكانه، وسوف يكون المشروع جاهزًا للاختبارات النهائية بتاريخ 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018م.







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