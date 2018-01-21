بالصور.. نادي الفروسية يختتم كرنفال كؤوس الملوك

المواطن- واس- تصوير: عبدالإله الخيبري

اختتمت، مساء أمس السبت، فعاليات كرنفال “كؤوس الملوك” الذي نظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثالث، حيث أقيمت الأشواط الرئيسة لليوم الثاني على كؤوس الملوك (سعود، فيصل، خالد، فهد)، وأقيم الشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لمسافة 1600 متر “الفئة الأولى”، حيث حقق المركز الأول الفرس “كوامل” العائدة لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الكأس للمشرف الإداري على الإسطبل سعود بن رزيق الشيباني والمدرب بدر بن سعود بن رزيق، كما أقيم الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز لمسافة 2000 متر “الفئة الأولى”، وحقق المركز الأول الجواد لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الكأس للمشرف الإداري على الإسطبل سعود بن رزيق الشيباني والمدرب بدر بن سعود بن رزيق.

وجاء الشوط التاسع على كأس الملك فيصل بن عبد العزيز ومسافته 1800 متر “الفئة الأولى”، وحقق المركز الأول الجواد “شرعي” لإسطبل عبدالإله بن عبدالعزيز الموسى، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، الكأس للمالك عبدالإله بن عبدالعزيز الموسى.

وفي الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز لمسافة 2000 متر “الفئة الأولى”، حقق الجواد (النجم الفائز) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الكأس للمشرف الإداري على الإسطبل سعود بن رزيق الشيباني والمدرب بدر بن سعود الرزيق.

وشهد اليوم الثاني حضورًا كثيفًا من العائلات والأفراد الذين تفاعلوا مع الأنشطة المصاحبة للكرنفال ومنها المعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني، والفرق الشعبية التي قدمت ألوانًا متنوعة من الفلكلور السعودي، في مختلف المناطق، إضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال على مسرح الطفل، ومعرض رسومات الخيل، وركن الرسومات العام، وركن رسومات للأطفال، والجوائز الثمينة التي قدمت للحضور.







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