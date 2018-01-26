بالصور.. نجم الشباب الجديد يجتاز الكشف الطبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن اجتياز التشيلي سبستيان أوبيلا، المُنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالليث، للفحوصات الطبية التي أجراها، اليوم الجمعة.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا خلال خضوع سبستيان أوبيلا، للفحص الطبي في المركز الرياضي بعيادة “فزيوتريو”، وأعلنت عن اجتيازه للكشف؛ وذلك بعد وصوله مؤخرًا؛ تمهيدًا لضمه رسميًّا.

وكان مجلس إدارة نادي الشباب قد أعلن قبل عدة أيام عن اتفاقه مع سبستيان أوبيلا، من أجل تمثيل الفريق لمدة موسم ونصف، ولكنه شدد على أن التوقيع الرسمي سيكون بعد اجتياز اللاعب التشيلي للفحص الطبي.

ولم يكن اللاعب التشيلي سبستيان أوبيلا هو الصفقة الأجنبية الوحيدة التي عقدها نادي الشباب؛ حيث نجح في ضم النجم الليبي مؤيد اللافي، لمدة ثلاث سنوات، وشارك في مباراة الليث الأخيرة أمام الخليج في دور الـ16 من كأس الملك.







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