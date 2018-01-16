بالصور.. هيا الشعيبي تقدم البيت بيت أبونا لـ4000 زائر في الرياض

المواطن - فهد الدوسري - تصوير - وليد السلولي - الرياض

سجلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي اسمها كأول بطلة مسرحية قدمت عرضًا بحضور العائلات والشباب في نفس التوقيت بالمملكة، وذلك بعد أن شهدت مسرحية (البيت بيت أبونا) التي أقيمت مؤخرًا في الرياض حضورًا لافتًا زاد على 4000 شخص من الجنسين طيلة عرض المسرحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

والمسرحية التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه ضمن روزنامتها لإجازة منتصف العام شهدت حضورًا لافتًا تميز بوجود الشباب والعائلات، ما أتاح للأسرة مشاركة التجربة الترفيهية في مكان واحد، حيث شهدت العروض الثلاثة تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وقدمت الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي بأسلوبها الكوميدي الساخر قضية اجتماعية في قالب كوميدي، حيث دارت أحداث المسرحية حول التفكك الأسري وصلة الرحم، وأهمية التلاحم الأسري في تنمية الأوطان والأجيال.

وحسب موقع روزنامة الترفيه فإنه سيتم عرض مسرحية (البيت بيت أبونا) على خشبة مسرح ملاهي الشلال بجدة على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الخامس والعشرين من يناير.







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