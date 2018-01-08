بالصور والفيديو.. “المواطن” تنشر تفاصيل العثور على “رضيعة الرصيف”

المواطن - وليد الفهمي - مكة المكرمة

تكشفت لصحيفة “المواطن” تفاصيل جديدة حول عثور مواطن شاب ومعه آخرون على طفل رضيع حديث الولادة مُلقى على رصيف أحد الشوارع وبجانبه الرضّاعة.

وقال المواطن محمد الشهراني: إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 6 أكتوبر الماضي أي قبل قرابة 3 أشهر بعد صلاه الجمعة، في حديقة شارع الحج بالعاصمة المقدسة.

وأشار الشهراني إلى أنه عند دخوله بالخطأ لأحد الشوارع المؤدية بشارع الحج استوقفه أحد عمال النظافة، حيث أكد له أن هناك طفلًا صغيرًا متواجدًا بالحديقة.

وأكمل أنه كان برفقة والدته، والتي كشفت على الطفل ليتبين لها أنها طفلة.

ولفت إلى أنه اتصل بالجهات الأمنية وسألوا بعض الأسئلة حول تواجد بعض الأشخاص بالحديقة، وكان معهم حتى صلاة العصر، وتم بعدها تسليم الطفلة إلى المستشفى للكشف عليها.







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