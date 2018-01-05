بالصور والفيديو.. حضور جماهيري مميز في نهائي كأس الخليج 23

المواطن – مروة نبيل

شهد نهائي كأس الخليج 23، المُقام على إستاد جابر الأحمد الدولي بين منتخبي الإمارات وعمان، حضورًا جماهيريًّا مميزًا، قبل انطلاق اللقاء بساعة على الأقل.

وحرصت الجماهير الحاضرة لمباراة نهائي كأس الخليج 23 على رفع أعلام البلدين، كما قام الجمهور برفع لافتات الشكر إلى محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وكان للنساء حضور جماهيري في مباراة الإمارات وعمان، ضمن منافسات نهائي كأس الخليج 23، حيث نشر حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم على “تويتر”، صورًا للحضور النسائي المميز بأعلام البلدين.

ووصل المنتخب الإماراتي إلى نهائي كأس الخليج 23 بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته، قبل أن يفوز على المنتخب العراقي في نصف النهائي بركلات الجزاء.

وصعد المنتخب العماني إلى نهائي كأس الخليج 23 عقب تأهله كأول مجموعته مع الإمارات، وتغلب في الدور نصف النهائي على البحرين بهدف نظيف.‎







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