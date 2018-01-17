بالصور والفيديو.. فيلانويفا يزور متجر الاتحاد ويُشعل حماس الجماهير

المواطن – مروة نبيل

قام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كارلوس فيلانويفا، بزيارة متجر الفريق المحترف “بروتيم”، اليوم الأربعاء، لتدشين القميص الخاص به 2020 بمناسبة تجديد عقده مع العميد لمدة موسمين.

ونشر حساب متجر الفريق المحترف “بروتيم” الرسمي، على “تويتر”، صورًا من زيارة كارلوس فيلانويفا لفرع الفيصلية، وتوقيعه على قمصان الجماهير المتواجدة؛ نظرًا لتقديم خضم 40% على جميع القمصان الخاصة بنادي الاتحاد.

وكان “بروتيم” قد أعلن عن تقدم خصم خاص على قميص كارلوس فيلانويفا بعد تجديد تعاقده مع الاتحاد، كما أعلن عن طباعة اسم اللاعب التشيلي والرقم مجانًا بهذه المناسبة، من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل.

ونشر الصحافي المقرب من الشأن الاتحادي، علاء سعيد، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مقاطع فيديو للنجم التشيلي كارلوس فيلانويفا وهو في المتجر، وأثناء توقيعه على قمصان الجماهير، التي تفاعلت معه وحرصت على التقاط الصور التذكارية.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة حمد الصنيع، قد نجحت في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، كارلوس فيلانويفا، لمدة موسمين حتى عام 2020، وذلك بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.







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