بالصور والفيديو.. ماذا قدم نيفيز مع الهلال ليُفاوضه مُجددًا؟

المواطن - مروة نبيل

أشارت تقارير صحافية إلى رغبة نادي الهلال في التعاقد مع نجم الفريق السابق، البرازيلي تياجو نيفيز نجم فريق كروزيرو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم الزعيم بصفقات قوية قبل انطلاق دوري أبطال آسيا.

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال عرضًا رسميًّا لنادي كروزيرو البرازيلي، من أجل ضم تياجو نيفيز خلال الفترة الحالية، ولكن قد تصطدم رغبة الزعيم في العودة النجم المتألق إليه مُجددًا بتمسك المدرب باللاعب، خاصة أنه يعتبره بمثابة قائدٍ للفريق.

ومن المتوقع أن تكون عملية المفاوضات بين إدارتي الهلال وكروزيرو ليست بالسهلة، خاصة أن عقد تياجو نيفيز، صاحب الـ32 عامًا، ممتدٌّ حتى نهاية العام القادم، ومن العناصر الأساسية للفريق التي يصعب رحيلها، خاصة أن هدف الفريق الفوز بـ”كوبا ليبرتادوريس”.

ولعب تياجو نيفيز مع نادي الهلال خلال فترتين سابقتين، من عام 2009 حتى 2011، ومن 2013 حتى 2015، وتألق اللاعب البرازيلي بشكل لافت للنظر مع الزعيم، وكسب ثقة الجماهير الهلالية التي لقبته بـ”الرهيب”.

وشارك تياجو نيفيز في 125 مباراة مع نادي الهلال، ونجح في تسجيل 64 هدفًا، وقام بصناعة 31 هدفًا، وتوج مع الزعيم بالعديد من الألقاب.

وولد تياجو نيفيز في 27 فبراير عام 1985، وشارك مع المنتخب البرازيلي في عدد من المباريات خلال فترات متقطعة، ويُجيد تياجو نيفيز اللعب في العديد من المراكز، حيث يُمكنه المشاركة كلاعب وسط أو جناح أيسر أو مهاجم.

ومثل تياجو نيفيز العديد من الأندية، حيث لعب في صفوف كل من بارانا، فيغالتا سينداي، فلومينينسي، هامبروغ، فلامنغو، والجزيرة الإماراتي.







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