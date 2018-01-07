بالصور والفيديو.. ولاية فلوريدا تشهد عاصفة ثلجية لأول مرة منذ 29 عامًا

المواطن - أحمد حسن

لأول مرة منذ 3 عقود تقريبًا، هطلت الثلوج على شمال ولاية فلوريدا الأميركية، بعد عاصفة ثلجية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بكامله. وحذرت الأرصاد الجوية في أميركا، من أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجًا وجليدًا، ودرجات حرارة دون الصفر ليلًا، فيما دعا حاكم ولاية فلوريدا، ريك سكوت، سكانها إلى الاستعداد لظروف جوية تشمل الثلج أو البَرَد أو الجليد.

وكان آخر عهد مدينة تالاهاسي، عاصمة فلوريدا، بالثلوج في عام 1989؛ ما جعل كثيرًا من السكان المعتادين على الأعاصير، يسرعون بالتقاط الصور احتفاء بتلك الأجواء، نادرة الحدوث في الولاية الدافئة، والتي أدت كذلك إلى إغلاق بعض الطرق.







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