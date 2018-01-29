بالصور.. وفاة طفلة إثر حريق منزل في أبوعريش بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش بجازان، صباح اليوم الاثنين، حريقاً في إحدى القرى التابعة للمحافظة، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق هائل في أحد المنازل المسلحة يتكون من دور واحد، ونتج عنه ووفاة طفلة.

وفي سياق متصل تواصلت “المواطن” مع المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، الذي أوضح قائلاً: إنه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل في محافظة أبو عريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بمنزل مُسلح مكوّن من دور واحد، حيث تمت السيطرة على الحريق ‏من قِبَل الفرقة، وإخراج المحتجزين ونقلهم لمستشفى أبوعريش العام.

وأضاف القحطاني أنه نتج عن الحادث ‏إصابة امرأة ووفاة طفلة.







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