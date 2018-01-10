بالصور.. وفاة وإصابة 10 أشخاص في حريق بشرائع مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أدى حريق مروع بشرائع المجاهدين في مكة المكرمة إلى إصابة 10 أشخاص، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لمباشرة الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الثانية والدقيقة الثالثة من اليوم الأربعاء، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب وأثاث مستخدم بداخل فناء تقدر مساحته ب 1000م يحتوي على غرف شعبية تسكنها عائلة من إحدى الجنسيات الأفريقية، حيث امتدت الأدخنة للغرف بقربها من مصدر الاشتعال، ولطبيعة المواد المستخدمة في إنشاء الغرف الشعبية المبنية من الأخشاب والصاج تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأضاف أنه نجم عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين باختناق وحروق متفرقة، وتمكنت وحدات الإنقاذ من فتح الغرف التي كانت مغلقةً والعمل على إخراجهم من الموقع وجرى نقلهم للمستشفى.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مُسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

والمديرية العامة للدفاع المدني تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتهيب في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال والعمل على إبعادها عن أماكن السكن والنوم؛ حفاظاً على سلامتهم.







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