بالصور.. 3 قتلى إثر سقوط طائرة مروحية على منزل في كاليفورنيا

المواطن - متابعة

قُتل ثلاثة أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية “هليكوبتر” على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مطار جون وايني على “تويتر”: إن الطائرة الهليكوبتر كانت تُقل أربعة أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار.

وقالت شرطة نيوبورت: إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في الحادثة التي وقعت بعد الظهر. ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعاً من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصاً تصادف وجوده على الأرض.

وقالت الشرطة: إن الحادثة شملت خمسة أشخاص إجمالاً، بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.







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