بالصور.. 45 مخالفة توطين وتأنيث بمحلات الرياض

المواطن - الرياض

ضبطت الفرق الرقابية في الرياض 45 مخالفة خلال 6 حملات نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال هذا الأسبوع وبمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة وبلدية الشمال وبلدية النسيم والدوريات الأمنية.

وتمثلت الحملات في 10 مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، و34 مخالفة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية كما تم إغلاق 13 محلاً مخالفاً لقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وشملت الحملات عدة مواقع متفرقة بالعاصمة الرياض للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وقال مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل أحمد المطوع: المخالفات تمثلت في انتهاكات للمادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وقد اتُّخذت الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفة المادة “39” لمركز طبي، حيث وجدت عاملة منزلية تعمل موظفة استقبال.

وأضاف: هذه الحملات تأتي ضمن خطة فرع الوزارة بمنطقة الرياض لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.







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