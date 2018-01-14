بالصور.. 7728 جهازًا ومنتجًا طبيًّا مخالفًا في فيلا مخصصة للسكن بالرياض
بينها منتجات طبية تالفة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لاشتراطات التخزين

بالصور.. 7728 جهازًا ومنتجًا طبيًّا مخالفًا في فيلا مخصصة للسكن بالرياض

2018/01/14
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

ضبطت الفرق التفتيشية في هيئة الغذاء والدواء، 7728 جهازًا ومنتجًا طبيًّا مخالفًا في فيلا مخصصة للسكن بالرياض.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه من بين المخالفات منتجات طبية تالفة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لاشتراطات التخزين.

ونشرت الغذاء والدواء صورًا من عملية مداهمة الموقع المخالف، وبينت وجود الأجهزة والمنتجات الطبية.

وفي وقت سابق، حذّرت هيئة الغذاء والدواء من مُنْتَجَي إزالة العرق “جي كازنوفا بلو” و”بروفيسي معطر للجسم ومزيل للرائحة”؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مواد يمكن أن تسبب حساسية للجلد والعين.

 


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