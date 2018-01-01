بالصور.. 9 أماكن الأكثر إثارة في استقبال العام الجديد 2018

المواطن - متابعة

كشف موقع “سي إن إن” أفضل أماكن في العالم يمكنك استقبال العام الجديد 2018.

1- سيدني بأستراليا

تعتبر مدينة سيدني من أولى المدن الرئيسية استقبالًا للعام الجديد، والتي تستقبله بعرض مميز للألعاب النارية بميناء سيدني، ودار الأوبرا، لتتألق بخلفية مذهلة من الاحتفالات الصاخبة.

2- هونج كونج بالصين

تضيء الألعاب النارية ميدان فيكتوريا بمدينة هونج كونج، وسط الحشود المتجمعة للاحتفال، وتتألق المدينة بالعروض الموسيقية المميزة.

3- بانكوك بإندونيسيا

تتصدر احتفالات إندونيسيا الليلية عادة أفضل الاحتفالات بآسيا، لذلك يعتبرها البعض أفضل الوجهات لقضاء ليلة رأس السنة.

4- دبي بالإمارات

تتألق مدينة دبي كل عام باحتفالاتها استقبالًا للعام الجديد، وتقام الاحتفالات بالقرب من برج خليفة المصنف بأطول برج في العالم.

5- موسكو بروسيا

توفر الساحة الحمراء بمدينة موسكو مركزًا مهمًّا للاحتفال باستقبال العام الجديد، وتجذب الآلاف باستعداداتها المبهرة باستخدام الأضواء.

6- كيب تاون بجنوب إفريقيا

تضيف الألعاب النارية التي تنطلق ليلة رأس السنة بمدينة كيب تاون جمالًا ساحرًا على واحدة من أبرز المدن بجنوب إفريقيا.

7- لندن بالمملكة المتحدة

تصطف القوارب بنهر التايمز الشهير لمشاهدة العروض النارية الصاخبة التي تنطلق بسماء مدينة لندن، ويوفر النهر خلفية رائعة لتلك الألعاب النارية ويزيدها جمالًا.

8- ريو دي جانيرو بالبرازيل

يتجمع أكثر من 2 مليون محتفل بالعام الجديد في ساحات مدينة ريو دي جانيرو، ويتوافد المحتفلون على أبرز الأماكن كشاطئ كوباكابانا، الذي يعرض مجموعة رائعة من الأعمال الموسيقية، والأوركسترا البرازيلية، التي تعمل مع انطلاق الألعاب النارية، وهناك أيضًا موسيقى السامبا الشهيرة.

9- نيويورك بالولايات المتحدة

لا يمكن إغفال ساحة التايمز سكوير عند ذكر احتفالات العام الجديد، حيث ينجذب الآلاف لمشاهدة لحظة سقوط كرة التايمز سكوير الشهيرة، والتي تسقط شيئًا فشيئًا حتى منتصف الليل.







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