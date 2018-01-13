بالفيديو.. آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة في التعليم الأهلي

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل القواعدَ والآليات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التعليم بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة في قطاع التعليم الخاص.

وأوضحت الهيئة أنه وفقًا لتلك الآليات فإن منشآت التعليم الخاص المُسَجلة في نظام الضريبة ستقوم بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين خاصة بالخدمات التعليمية بدون القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة.

وأشارت الزكاة والدخل إلى أنه بالنسبة للخدمات التعليمية المُقَدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقًا للنظام.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل على ضرورة إدراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية المُقَدمة للمواطنين في بند مبيعات المواطنين.

وأضافت أنه يحق للمنشآت العاملة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقًا لما ورد في نظام القيمة المضافة واللائحة التنفيذية.







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