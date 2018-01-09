بالفيديو.. آل الشيخ: عندي مشكلة مع فهد المولد.. وأبغى الدور الثاني من الدوري حريقة

المواطن - أحمد حسن

في تصريحات لـ“برنامج كورة” قال رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ: “يقولون تركي آل الشيخ يحب اللعيبة المصريين.. إذا بجيب لاعب كويس وسعره رخيص ليش لأ؟! وتابع: أيًّا كانت جنسيته طالما النادي يريده، فلا مشكلة طالما يفيد الدوري السعودي”.

وأضاف آل الشيخ: “عندي مشكلة مع فهد المولد وديناه لمانشيستر ورجع ترانزيت لمراكش”، وتابع آل الشيخ قائلًا: “الدوري السعودي طايح مستواه لأبعد درجة، وهناك عزوف جماهيري، نحن مقبلون على كأس العالم ولازم الدوري يشدّ.. نريد أن يكون الدور الثاني من الدوري السعودي هو أفضل بروفة لكأس العالم.. أنا (أبغى الدور الثاني حريقة)”.

ومن جانبه، قال عادل عزت: “لا توجد مجموعة سهلة ولا مباراة سهلة في كأس العالم، ونجومنا وعدونا أن يقاتلوا، وستجدون برنامجًا ممتازًا لتحضير المنتخب”. وأضاف: “إذا لا تعرفوني لا تحكموا عليّ قبل السماع مني، وفيما يخصّ جزئية أحمد المصيبيح سأترك الإجابة لتركي العجمة؛ لأنه حضر الاجتماع”.







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