بالفيديو.. أم تمنع طفلتها من اللعب على الهاتف بحيلة غير أخلاقية

المواطن - سعد البحيري

لعب الأطفال بالهواتف المحمولة إحدى المشاكل التي تواجه الآباء والأمهات ليس بسبب تعرض الهواتف للتلف فقط بل بسبب الأضرار الصحية التي يمكن أن تصيبهم.

وفي محاولة منها لمواجهة هذا الأمر قررت إحدى الأمهات منع أولادها من استعمال الهاتف لكن بطريقة أثارت الجدل حيث قامت بتغيير صورة خلفية الهاتف إلى صورة مرعبة وفور إمساك الطفلة بالهاتف أصابها الذعر وألقت بالهاتف وأخذت في البكاء.

وأثارت هذه الحيلة حالة من الجدل حول مدى أخلاقيتها، حيث روعت الأم أطفالها ما يمكن أن يسبب لهم مشاكل نفسية وسلوكية.









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