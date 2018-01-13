بالفيديو.. أول تعليق من حسام حسن على هزيمة المصري أمام النادي الأهلي

المواطن - القاهرة

أكد الكابتن حسام حسن، مدرب النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه قدَّم عرضًا طيبًا أمام النادي الأهلي، في مباراة كأس السوبر التي أقيمت في الإمارات.

وأضاف أن فريقه كان الأقرب إلى الفوز، ووصل إلى الشوط الثالث من المباراة رغم الغيابات والإصابات التي تعرض لها الفريق قبل المباراة.

وأكد أن النادي المصري قدَّم أداءً طيبًا أمام النادي الأهلي، وكان بإمكانه الفوز بالمباراة وحصد كأس السوبر لأول مرة.

وأضاف أن النادي الأهلي نادٍ قوي وكان مكتمل الصفوف في المباراة، بعكس النادي المصري الذي كان يعاني من الغيابات.

وتابع: إن اللاعبين في المصري بينهم الكثير الذين لم يلعبوا أمام حشود جماهيرية بعكس النادي الأهلي الذي شارك في الكثير من البطولات، ومعظم لاعبيه في منتخب مصر وشاركوا في مباريات كثيرة أمام حشود الجماهير.

وأضاف أنه شكر لاعبيه على الأداء رغم مرارة الهزيمة ورغم الحلم بالفوز، وهناك بالتأكيد فوارق ولكن لا أعترف بها وسط اللعب وفي أرض الملعب، وإن شاء الله نعوض في المباريات القادمة.

وشَنَّ حُسام حسن، هجومًا حادًّا على جماهير النادي الأهلي عقب مباراة السوبر، مؤكدًا أنه كان ينتظر احترامًا من الجماهير الحمراء الحاضرة.

وقال ردًّا على كلام مراسل قناة أبوظبي إن جماهير الأهلي قابلت حسام بشكل جيد، قبل أن يتدخل المدير الفني ويقول: “للأسف جمهور النادي الأهلي لم يُقدم لي التحية كما قلت، بالعكس قامت الجماهير بتوجيه السباب لي”.

وأضاف: “هل تعلم أن حسام حسن أكثر من سجَّل أهدافًا للنادي الأهلي، أهدافي في الدوري المصري 111 هدفًا، ومن بعدي الرئيس الحالي محمود الخطيب 101 هدف هو أقرب واحد ليه”.

كنت أنتظر أن يكون هناك احترام من جماهير النادي الأهلي لي، يبدو أن الجماهير قد نسيت أن حسام حسن هو أكثر من سجل أهدافًا للنادي الأحمر، أكثر من الرئيس الحالي للنادي، كما أنني أدخلت للنادي الأهلي أموالًا بعد الاحتراف في سويسرا.

واختتم حسام حسن بقوله: “أتمنى أن يكون السلوك أفضل في الفترة المقبلة، كنت أريد أن تحترم هذه الجماهير دولة الإمارات العربية المتحدة والتي احتضنت الحدث الذي شاركنا فيه”.







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