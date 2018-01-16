بالفيديو.. ابن يطو يتصدر قائمة أجمل أهداف الجولة الـ17

المواطن – مروة نبيل

شهدت الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت منافساتها بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره الاتفاق، تسجيل 18 هدفًا في جميع المباريات.

ونشرت قناة “دوري بلس”، مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، لأجمل أهداف الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها مهاجم الشباب، الجزائري محمد بن يطو، في مرمى الاتفاق.

واحتل هدف لاعب الرائد، المصري محمود عبدالرازق شيكابالا، في مرمى التعاون، المركز الثاني في قائمة أجمل أهداف الجول الماضية، وجاء هدف إيوانيس فيتفاتزيديس، نجم الأهلي في شباك الباطن، بالمرتبة الثالثة.

وجاء هدف نجم الهلال مختار فلاتة، في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتحاد، في المركز الرابع بقائمة أجمل الأهداف، وحل هدف الكويتي فهد الأنصاري، في شباك الزعيم بالمرتبة الخامسة.







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