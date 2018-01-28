بالفيديو.. استقبال رغبات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، بدء تفعيل خدمة إدخال رغبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني على “تويتر”، مقطع فيديو يظهر خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام نور البوابة الإلكترونية.

وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني لمتابعة أعمال حركة النقل التي تليها في الـ٢٥ من جمادى الأولى الجاري مرحلة تحديث بيانات المدارس.

وأكدت الوزارة بأن جميع ما يتم في حساب المعلم أو القائد من عمليات في نظام نور تقع تحت مسؤوليته وعليه تقع تبعات عدم المحافظة على كلمة المرور الخاصة به.







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