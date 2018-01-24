بالفيديو.. الأحوال المدنية تبتكر طريقة جديدة للرد على المغرّدين بلغة الإشارة

المواطن ـ رقية الأحمد

تواصل وكالة الأحوال المدنية، تصدر الجهات الحكومية تفاعلًا وابتكارًا للمحتوى المنشور عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة؛ وذلك بعد أن أجابت عن استفسار أحد متابعيها من فئة الصم، عبر فيديو بلغة الإشارة.

وشكّلت وكالة الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية، ابتكارًا جديدًا وفكرة رائدة في خدمة فئات المجتمع كافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنَّ الأحوال المدنية، تخطت حاجز المليون متابع على “تويتر” قبل فترة قريبة، عبر الحساب الذي ينشر رسائل توعوية وإرشادية للمواطنين.

وسبق أن حصلت على جوائز عدة على مستوى قطاعات وزارات الداخلية، نظير التميز والتطور في عمل حساباتها، والمحتوى المقدم فيه على مواقع التواصل الاجتماعي.







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