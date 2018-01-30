بالفيديو.. الأهلي السعودي يفوز على الشباب في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي السعودي والشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بدأت مباراة الأهلي السعودي والشباب بشكل سريع للغاية، بعدما نجح الليث في التقدم بالدقيقة العاشرة عن طريق مهاجمه المتألق محمد بن يطو، وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وتمكن النادي الأهلي السعودي من تقليص الفارق مع الشباب قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل اللاعب فيتفاتزيديس هدف الراقي الأول في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتهاء مباراة الأهلي السعودي والشباب من فوز الليث، نجح البديل مؤمن زكريا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، وأحرز مهند عسيري هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وواصل الأهلي السعودي مطاردة الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده لـ37 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن الزعيم.

وبعد خسارة الشباب أمام الأهلي السعودي تجمد رصيده عند 25 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين.







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