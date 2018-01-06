بالفيديو .. الأهلي يتألق ويعبر لثمن نهائي كأس الملك على حساب الشعلة

المواطن - محمد سمعة

تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد عبوره لفريق الشعلة في دور الـ32 من البطولة بهدفين دون رد.

سجل اللاعب سلمان المؤشر للنادي الأهلي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وواصل الراقي ضغطه، حتى تمكن اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفا من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ20 بطريقة أكثر من رائعة.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الثاني؛ حيث لم ينجح الشعلة في تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق، بينما لم ينجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث.

وكانت المباراة أقيمت على ملعب الشعلة.

فيديو ..

هدف الأهلي الثاني في مرمى الشعلة عن طريق فيتفا د20#الشعلة_الاهلي#برو_سبورت pic.twitter.com/K5ZedRfu6g — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 6, 2018

٨’ الأهلي يسجّل الهدف الأول في شباك الشعلة عن طريق اللاعب سلمان المؤشر ١-٠#الشعلة_الأهلي #دوري_بلس pic.twitter.com/T7yJBrBC5k — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018







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