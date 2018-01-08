بالفيديو.. الأهلي يسحق الزمالك بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري المصري

المواطن - أحمد حسن

سحق فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري فريق الزمالك بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، بإستاد القاهرة، في ختام منافسات الدور الأول لبطولة الدوري العام.

وسجل أهداف الأهلي مؤمن زكريا القادم للدوري السعودي وعبدالله السعيد ووليد أزارو في الدقائق 3 و43 و54، ورغم سيطرة الزمالك على مجريات المباراة إلا أن المارد الأحمر استغل الأخطاء التي وقع فيها الأبيض وسجل ثلاثة أهداف وأهدر ثلاثة أخرى. كما أهدر مهاجم الزمالك باسم مرسي ركلة جزاء للزمالك، بينما نجح اللاعب الدولي عبدالله السعيد من تسجيل ركلة جزاء احتسبت للأحمر في نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يصعد الأهلي لقمة الدوري الممتاز للمرة الأولى هذا الموسم بعدما رفع رصيده لـ39 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الإسماعيلي، الذي أصبح في المركز الثاني، وإن كان للأهلي مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، فيما يظل الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.







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