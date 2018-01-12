بالفيديو.. الأهلي يكتسح الباطن برباعية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بتقدم الراقي برباعية نظيفة.

افتتح مهند عسيري، التسجيل في مباراة الأهلي والباطن، وسجَّل الهدف الأول في مرمى الباطن في الدقيقة الثانية، قبل أن يُضيف سلمان المؤشر، الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 22.

وسجَّل مهند عسيري الهدف الثاني له والثالث لصالح النادي الأهلي في شباك الباطن في الدقيقة 26، ثم أضاف سلمان المؤشر هدفه الثاني وهدف الراقي الرابع في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول.







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