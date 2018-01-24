بالفيديو.. الإصابات وتوقف اللقاء ضمن أبرز لقطات مباراة الفيحاء والفتح

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في إقصاء نظيره الفتح من بطولة كأس الملك، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف في لقاء دور الـ16 الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وشهدت مباراة الفيحاء والفتح في دور الـ16 من كأس الملك العديد من الأحداث المهمة، ومن أبرزها:

تعرض النجم عبدالله كنو لإصابة طفيفة في الدقيقة 22 من أحداث مباراة الفيحاء والفتح، بعد التحام مع لاعب النموذجي.

أجرى مدرب نادي الفيحاء، غوستافو كوستاس، تبديلًا اضطراريًا في الشوط الأول بخروج توفيق بوحميد ودخول دانيلو إسبريلا في الدقيقة 37، وفي نفس الوقت قام المدير الفني لنادي الفتح، فتحي الجبال، بإخراج ريال شراحيلي ودخول محمد الفهيد.

شارك المصري محمد عبد الشافي للمرة الأولى بقميص النموذجي في الدقيقة 55 من أحداث مباراة الفيحاء والفتح، حيث إنه رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قام لاعب الفيحاء حسن جعفري بالدهس على يد نجم الفتح جواو بيدرو في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني، ليحتسب حكم مباراة الفيحاء والفتح ضربة حرة.

أوقف حكم مباراة الفيحاء والفتح، الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، اللعب في الدقيقة 94 ولمدة 3 دقائق تقريبًا، احترامًا لأذان المغرب.

ارتكب خطأ حارس مرمى الفتح عبدالله العويشير، خطأ في نهاية الشوط الإضافي الثاني، بعدما فشل في التصدي لتسديدة سامي خيبري، ليُهدي الفيحاء الهدف الثاني والتأهل إلى دور الـ8 من كأس الملك.

تُعتبر مباراة الفيحاء والفتح هي الأولى في دور الـ16 من كأس الملك التي تمتد إلى أشواط إضافية.







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