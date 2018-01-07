بالفيديو.. الاتحاد يهز شباك الكوكب بثلاثية ويصعد لدور الـ16

المواطن – مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد والكوكب، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 مواجهة فريق الاتفاق.

وتقدم نادي الكوكب أولًا، حيث نجح في هز شباك الاتحاد في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه سعيد الزهراني، لينتهي الشوط الأول من مباراة كأس الملك التي أُقيمت على ملعب نادي الشعلة بتأخر العميد بهدف نظيف.

ونجح الاتحاد في إحراز هدف التعادل في مرمى الكوكب في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وسجل المهاجم التونسي أحمد العكايشي هدف التقدم لصالح العميد في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الثاني من تسديدة قوية.

وأضاف المصري محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثالث لصالح نادي الاتحاد في مرمى الكوكب في الدقيقة 86، بعد تلقيه تمريرة متقنة من التشيلي كارلوس فيلانويفا، لتنتهي المباراة بفوز العميد بنتيجة 3/ 1.

وانضم الاتحاد إلى الأندية المتأهلة لدور الـ16 من مسابقة كأس الملك وهي: الخليج، الاتفاق، الوحدة، العروبة، القادسية، الهلال، ضمك، الفتح، الباطن، النصر، الفيحاء، الفيصلي، النهضة، الأهلي، الشباب.







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