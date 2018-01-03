بالفيديو .. الاتفاق يقهر الطائي بسداسية ويتأهل إلى دور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتفاق والطائي ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم الاتفاق بسداسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ16.

افتتح سعد السلولي التسجيل في مرمى الطائي في الدقيقة 27، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44، وسجل محمد الصيعري الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد الصيعري الهدف الرابع في الدقيقة 47، ثم أضاف ثالث أهدافه في مرمى الطائي في الدقيقة 49، واختتم عمر السنين أهداف الاتفاق في الدقيقة 59.

وأصبح الاتفاق ثاني المتأهلين إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سبقه فريق الخليج بعدما تغلب على الباحة بهدف نظيف.







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