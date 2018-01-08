بالفيديو.. الاتفاق يُحرز التعادل في مرمى الهلال

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أحمد الحبيب، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى الهلال في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحافظ، قد سجل الهدف الأول برأسية رائعة في مرمى الاتفاق، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.







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