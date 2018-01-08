بالفيديو.. الاتفاق يُعرقل مسيرة الهلال نحو الانفراد بصدارة الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والاتفاق التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تقدم نادي الهلال أولًا، بعدما سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحافظ، قد سجل الهدف الأول برأسية رائعة في مرمى الاتفاق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49، تمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أحمد الحبيب، من إحراز هدف التعادل في مرمى الهلال، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

جماهير نادي الهلال كانت تتمنى تحقيق الفوز في مباراة الاتفاق المؤجلة، من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عن أقرب المنافسين، وهو النادي الأهلي الذي يحتل الوصافة بـ31 نقطة.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، قد اضطر بإجراء تغيير مبكر بخروج نواف العابد في الدقيقة 14، بعدما تعرض للإصابة، ليدخل اللاعب الفنزويلي جيلمين ريفاس بدلًا منه.

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ووصل رصيد نادي الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الـ12.







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