بالفيديو.. التعاون يُعرقل مسيرة النصر بهدف ماتشادو

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة التعاون والنصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بهزيمة العالمي بهدف نظيف.

شهدت أحداث الشوط الأول محاولات جادة من لاعبي الفريقين، ونجح التعاون في هز شباك النصر عن طريق النجم عماد متعب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وكانت له تسديدة خطيرة مرت فوق المرمى.

وكانت هناك محاولات قوية من لاعبي النصر على مرمى عصام الحضري، الذي نجح في التصدي لتسديد ليوناردو، وأهدر النجم محمد السهلاوي أكثر من فرصة في المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل ريكارود ماتشادو الهدف الأول لصالح فريق التعاون في مرمى النصر في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بفوز التعاون بهدف دون رد، ليُعرقل مسيرة العالمي نحو التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع نادي التعاون رصيده إلى 24 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 27 نقطة في المركز الرابع.







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