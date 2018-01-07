بالفيديو.. الشباب يتأهل لدور الـ16 بثنائية في مرمى نجران

المواطن – مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الشباب ونجران ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، بفوز الليث بهدفين نظيفين؛ ليتأهل إلى دور الـ16.

سجل الشباب الهدفين في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد، حيث هز صالح القميزي، شباك نجران بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 45 من مباراة كأس الملك ، نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ناصر الشمراني، في تسجيل الهدف الثاني لصالح الليث في شباك نجران.

وانضم الشباب إلى الأندية المتأهلة لدور الـ16 من مسابقة كأس الملك وهي؛ الخليج، الاتفاق، الوحدة، العروبة، القادسية، الهلال، ضمك، الفتح، الباطن، النصر، الفيحاء، الفيصلي، النهضة، والأهلي.







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