بالفيديو.. الشباب يتقدم على الخليج في الشوط الأول

المواطن – مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الشباب والخليج ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، بتقدم الليث بهدفين مقابل هدف وحيد.

افتتح الخليج التسجيل في المباراة عن طريق لاعبه متعب النجراني، الذي استغل عرضية زميله حسين النويقي المميزة، ليهُز شباك الشباب في الدقيقة 22.

وتعادل الشباب في الدقيقة 30 بهدف عكسي أحرزه المدافع يوسف خميس، بالخطأ في مرماه، وسجَّل محمد بن يطو هدف التقدم لصالح الليث في مرمى الخليج في الدقيقة 45.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الخليج، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.







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