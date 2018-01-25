بالفيديو.. الشهري يُهنئ لاعبي ليجانيس

المواطن – مروة نبيل

حرص نجم المنتخب السعودي، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي ليجانيس الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه الجديد بعد الفوز على ريال مديد.

ونشر حساب نادي ليجانيس الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو قصيرًا للنجم يحيى الشهري، وهو يُهنئ اللاعبين باللغة الإنجليزية، بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس، وتمنى رؤيتهم قريبًا.

وعلّق حساب نادي ليجانيس على مقطع الفيديو باللغة الإسبانية، قائلًا: “أحدث المنضمين إلينا يحيى الشهري أراد أن يُهنئ زملاءه الجدد على التأهل إلى دور قبل النهائي”، وأرفق التغريدة بهاشتاق سعوديون في لاليغا الإسباني.



وكان نادي ليجانيس قد نجح في الفوز على ريال مدريد على ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدفين مقابل هدف في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة.







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