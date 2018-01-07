بالفيديو.. العكايشي وكهربا يُسجلان ثنائية في مرمى الكوكب

المواطن – مروة نبيل

نجح المهاجم التونسي أحمد العكايشي في تسجيل الهدف الثاني لصالح نادي الاتحاد في مرمى الكوكب، في الدقيقة 81 من تسديدة قوية.

وأضاف المصري محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث لفريقه في مرمى الكوكب في الدقيقة 86، بعد تلقيه تمريرة متقنة من التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وكان نادي الكوكب قد نجح في هز شباك الاتحاد في الدقيقة 24 من مباراة دور الـ32 من كأس الملك المُقامة على ملعب نادي الشعلة، عن طريق لاعبه سعيد الزهراني.

وسجل كارلوس فيلانويفا هدف التعادل لصالح نادي الاتحاد في مرمى الكوكب، في الدقيقة 69 من أحداث الشوط الثاني من ركلة جزاء.







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