بالفيديو.. العلياني: هذا موقفي من الزيجات الإعلامية

المواطن- أحمد حسن

استضاف برنامج ترند السعودية والذي يقدمه الإعلامي يوسف الغنامي الإعلامي علي العلياني؛ حيث طرح عليه الغنامي عددًا من الأسئلة الجريئة.

واستعرض العلياني مشوار عمله كصحفي وأهم محطات حياته، وصرح بأنه من الممكن في أي توقيتٍ العودة للعمل في الصحافة على الرغم من أن التليفزيون صنع نجوميته، وأضاف أن عام 2005 هو نقطة تحوُّل في حياته .

ورفض العلياني الإجابة عن سؤال أنه أفضل إعلامي آخر عامين وقال: إنه من الممكن أن يكون مميزًا في السنوات الـ4 الأخيرة. وعن الزيجات الإعلامية قال العلياني: إنه ليس شرطًا نجاح الزيجات الإعلامية ومثلها مثل أي زواج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :