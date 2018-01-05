بالفيديو.. الفتاة الذئب تتزوج وتحلق شعر وجهها

المواطن - متابعة

تزوجت الفتاة المصنفة ذات أكثف شعر في جسمها حول العالم، أو لمعروفة باسم “الفتاة الذئب”، وقامت بحلق شعر وجهها.

الفتاة التي تدعى سوباترا سوسوفان 17 عامًا، والتي تم الاعتراف بها في عام 2010 كأكثر فتاة مشعرة في العالم وفقًا لتصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، دخلت عش الزوجية أخيرًا.

يذكر أن الفتاة الذئب تعيش في بانكوك عاصمة تايلاند، وتعاني منذ الطفولة من مرض نادر- متلازمة أبرامز، المعروف أيضًا باسم فرط الشعر أو متلازمة المستذئب.

ويعاني المصابون بهذا المرض من نمو الشعر بشكل مفرط في جميع أنحاء الجسم ما عدا داخل الكفين وأسفل القدمين.







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