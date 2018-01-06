بالفيديو .. الفيحاء ينتزع فوزًا ثمينًا من القيصومة ويتأهل بكأس الملك

المواطن - محمد سمعه

انتزع نادي الفيحاء بطاقة العبور إلى دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق القيصومة بثلاثية مقابل هدفين.

وكان الفيحاء تقدم بالهدف الأول في الدقيقة ال62 عبر نجمه فيرنانديز من ركلة جزاء، ثم تعادل فريق القيصومة عبر اللاعب محمد السهلي في الدقيقة ال80.

وعاد الفيحاء للتقدم من جديد عبر اللاعب عبدالله المطيري في الدقيقة ال86 بطريقة جميلة.

وبعدها بدقيقة تعادل القيصومة عبر اللاعب معاذ عدنان؛ لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن فيرنانديز من تسجيل ثاني أهدافه والثالث للفيحاء في الدقيقة 107 عبر رأسية مُتقنة.

١٠٧' روني فيرنانديز يسجل الهدف الثالث للفيحاء في شباك القيصومة ٣-٢#القيصومة_الفيحاء #دوري_بلس pic.twitter.com/0bt5TrE4TL — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018

٨٧' القيصومة يعادل النتيجة سريعاً في شباك الفيحاء عن طريق اللاعب معاذ عدنان ٢-٢

⁧#القيصومة_الفيحاء⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/SfKUSnKtgs — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018

٨٠' نادي القيصومة يسجّل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد السهلي ١-١

⁧#القيصومة_الفيحاء⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/w2PKv1DzZU — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018







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