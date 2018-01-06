بالفيديو .. الفيحاء ينتزع فوزًا ثمينًا من القيصومة ويتأهل بكأس الملك

بالفيديو .. الفيحاء ينتزع فوزًا ثمينًا من القيصومة ويتأهل بكأس الملك

2018/01/06
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
2115
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

انتزع نادي الفيحاء بطاقة العبور إلى دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق القيصومة بثلاثية مقابل هدفين.

وكان الفيحاء تقدم بالهدف الأول في الدقيقة ال62 عبر نجمه فيرنانديز من ركلة جزاء، ثم تعادل فريق القيصومة عبر اللاعب محمد السهلي في الدقيقة ال80.

وعاد الفيحاء للتقدم من جديد عبر اللاعب عبدالله المطيري في الدقيقة ال86 بطريقة جميلة.

وبعدها بدقيقة تعادل القيصومة عبر اللاعب معاذ عدنان؛ لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن فيرنانديز من تسجيل ثاني أهدافه والثالث للفيحاء في الدقيقة 107 عبر رأسية مُتقنة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :