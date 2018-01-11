بالفيديو.. الفيحاء يواصل هوايته ويفوز على النصر في الدوري

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة الفيحاء والنصر ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الفريق البرتقالي على أرضه ووسط جماهيره بهدفٍ نظيفٍ.

وسجَّل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عبدالله كنو، هدف المباراة الوحيد في شباك النصر برأسية مميزة في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

وحاول لاعبو النصر إدراك التعادل في الشوط الأول وطوال أحداث الشوط الثاني، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليفشل العالمي في حصد 3 نقاط مهمة، من أجل مواصلة الضغط على النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتألق الفيحاء أمام فرق المقدمة وكبار الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ حيث فاز على الشباب والهلال، وتعادل مع النصر والأهلي، وخسر من الاتحاد بخماسية في الدور الأول، قبل أن يفوز عليه في ملعبه بالدور الثاني، بجانب فوزه على العالمي اليوم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 27 في المركز الثالث بالمسابقة المحلية.







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